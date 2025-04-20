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رياضة

تشيلسي يقلب الطاولة على فولهام ويفوز 2-1 في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق تشيلسي على نظيره فولهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

أحرز هدف فولهام أليكس إيوبي في الدقيقة 20، فيما تعادل تشيلسي عن طريق تيريك جورج في الدقيقة 84، قبل أن يسجل بيدرو نيتو هدف فوز البلوز في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للمباراة.

تشكيل تشيلسي ضد فولهام 

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل فولهام ضد تشيلسي 

فيما ضم تشكيل فولهام كل من: 

 

ترتيب تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل تشيلسي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل فولهام المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

 

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الدوري الانجليزي فولهام تشيلسي تشيلسي ضد فولهام

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