افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الملاعب والمنشآت الرياضية الجديدة داخل نادي حدائق الأهرام، بحضور المهندس محمد نافع رئيس مجلس إدارة النادي.

تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، ملعبين تم افتتاحهما حديثًا في نادي حدائق الأهرام، وحمام سباحة وجيم، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة حمام سباحة آخر، ومنطقة ألعاب للأطفال.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن نادي حدائق الأهرام يمثل إضافة قوية للرياضة المجتمعية، وداعمًا مهمًا لخطة الوزارة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

وقال وزير الشباب والرياضة: "اليوم افتتاح صرح رياضي جديد يخدم شباب منطقة حدائق الأهرام وأهالي الجيزة، وده جزء من شغلنا حتى الرياضة تكون أسلوب حياة لكل المصريين".

أشرف صبحي ومحافظ الجيزة يفتتحان منشآت رياضية جديدة بنادي حدائق الأهرام

من جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أهمية الأندية ومراكز الشباب في تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم البدنية وغرس القيم الأخلاقية والاجتماعية لديهم، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الشباب في تطوير مراكز الشباب وإقامة معارض لدعم المنتجات الحرفية وتوفير فرص عمل.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تسخير الإمكانيات ودعم الحرف التراثية والتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين سبل المعيشة.

يُذكر أن نادي حدائق الأهرام يُعد من الأندية الاجتماعية الحديثة بالجيزة، ويضم ملاعب رياضية متنوعة وصالات مغلقة، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية المهارات.



أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، بحضور الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع “فيتو”، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه المنظومة الرياضية والشبابية في مصر.

جاء اللقاء لعرض الإجراءات التي تمت في ضوء حوكمة وضبط المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرياضة كأحد المكونات المحورية في بناء الإنسان المصري، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المنظومة الرياضية، تشمل حوكمة المؤسسات الرياضية، وتحسين بيئة العمل الإداري، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويُعزز من قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وشدد وزير الشباب والرياضة على استمرار الدولة في دعم المؤسسات الرياضية والأندية والاتحادات، بما يضمن تطوير الأداء الفني والإداري، وفتح آفاق جديدة للرياضيين الموهوبين، وتوفير البيئة المناسبة لاكتشافهم وصقل مهاراتهم من خلال برامج علمية ومشروعات قومية متكاملة.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وكشف الوزير عن وجود التعديلات المقترحة والتي لم يتم الانتهاء من صياغتها على قانون الرياضة، والتي تهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وضمان استقلالية الهيئات، مع الحفاظ على التوازن بين دور الدولة ودور الجمعيات العمومية، مؤكدًا أن تلك التعديلات تأتي تماشيًا مع رؤية الدولة في التحديث المستمر لكافة التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وأشار إلى أن مصر تواصل استعداداتها لاستضافة عدد من البطولات العالمية في مختلف الألعاب، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الإمكانيات المصرية، ويضع الرياضة المصرية في صدارة المشهد العالمي، منوهًا بأن هذه البطولات تُعد فرصة كبيرة لترويج السياحة الرياضية وتعظيم العائد الاقتصادي.

أشرف صبحي يناقش مستقبل الرياضة المصرية مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع المصرية

وأوضح الوزير أن الرياضة أصبحت أحد المحركات الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى دورها في ترسيخ الانتماء الوطني، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام المصري كحلقة وصل بين الدولة والجماهير، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لنقل الصورة الحقيقية لما يتم إنجازه على أرض الواقع، ومواجهة الشائعات، ودعم قيم العمل والانتماء والتفوق.

وقد شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير ورؤساء التحرير، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا الرياضية الراهنة، والتأكيد على دعم رؤية الدولة نحو بناء جيل رياضي قادر على تمثيل مصر في المحافل الدولية وتحقيق الإنجازات.

وعقب اللقاء، اصطحب وزير الشباب والرياضة رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية في جولة تفقدية داخل المركز الأولمبي بالمعادي، حيث استعرض سيادته إمكانيات المركز وتجهيزاته المتطورة، مشيرًا إلى دوره المحوري في إعداد الأبطال الرياضيين وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية، بما يعكس استراتيجية الدولة في الارتقاء بالمنشآت الرياضية وتقديم الدعم الكامل للرياضيين.

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