خبيرة: المفاوضات بين أمريكا والصين بشأن الرسوم الجمركية تدفع البورصات الخليجية للصعود

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أصبحت كلمة السر لارتفاع الأسواق واسترداد اتجاهه الصاعد هدوء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، مضيفة أن موافقة الرئيس الأمريكي على إجراء مفاوضات مع الصين بشأن التعريفة الجمركية كان له التأثير في تحسن مؤشرات الأسواق الخليجية.



سوق دبي المالي في الامارات

واصل سوق دبي المالي مكاسبه السوقية للأسبوع الثالث على التوالي مرتفعًا بنسبة 1.29% ليحقق مكاسب جاوزت 17 مليار درهم، مدعومًا بمكاسب الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 892.3 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولًا إلى 909.4 مليارات درهم بنهاية جلسة الجمعة آخر جلسات الأسبوع.



وفي سوق أبوظبي صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 1.23% إلى مستوى 9391.83 نقطة ليربح السوق نحو 33 مليار درهم في أسبوع.



مؤشر السوق في المملكة العربية السعودية

غلب اللون الأخضر على تعاملات السوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل ليغلق المؤشر السعودي عند مستوى 11764.39 نقطة وبما يشكل ارتفاعًا بأكثر من 211 نقطة أو 1.83% مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع السابق.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع 9.6 تريليونات ريال سعودي تقريبًا فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 25.6 مليار ريال تقريبًا والكمية المتداولة حوالي 1.28 مليار سهم عبر 2,465,841 صفقة.



مؤشرات البورصة الكويتية

حيث ارتفعت السيولة وارتفعت القيمة السوقية البورصة، وسجلت مؤشرات البورصة الكويتية محصلة خضراء هذا الأسبوع ليسجل مؤشر السوق الأول ارتفاعًا بنحو 0.75%لينهي تعاملات الأسبوع عند 8483.01 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.81% مختتما التعاملات عند مستوى 7932.53 نقطة وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 1% مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع السابق المُنتهي في 17 أبريل لينهي الأسبوع عند 7296.77 نقطة.



وارتفعت القيمة السوقية بأكثر من 0.8% لتسجل 47.41 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 24 أبريل مقارنة مع 47.02 مليار دينار في الأسبوع السابق، وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 533.66 مليون دينار وكمية التداولات 2.24 مليار سهم من خلال 125.34 صفقة صفقة.

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