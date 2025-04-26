أسباب مفاجئة وراء تراجع أسعار الذهب.. تصريحات الصين تدفع المعدن الأصفر للهبوط.. والتوترات بين الهند وباكستان تقلص الخسائر

شهدت أسعار الذهب، تراجعا عالميا، أمس الجمعة، تأثرا بأنباء تفيد بأن الصين تخطط لتخفيف القيود الجمركية على الواردات الأمريكية، مما اتعكس على تقليل تخوف المستثمرين والاعتماد على شراء الذهب عالميا، حيث يأتي هذا التراجع في المعدن الأصفر وسط تطورات مستمرة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتذبذب الأسواق العالمية.

تراجع الذهب بسبب تحسن المخاطرة الاستثمارية

وتراجعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، متأثرة بأنباء عن نية الصين تخفيف القيود الجمركية على بعض الواردات الأمريكية، مما عزز ثقة المستثمرين في الأصول ذات العائد المرتفع مثل الأسهم، على حساب الذهب كملاذ آمن، حيث انخفضت الأونصة بنسبة 2.1% من 3348 دولارا إلى 3270 دولارا، في ظل استمرار تذبذب الأسواق جراء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

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الهند وباكستان تدخل على خط التوترات

ولم تمر سوى ساعات فقط على التراجعات الكبيرة للمعدن الأصفر بالبورصة العالمية، لتعود للصعود مرة أخرى نتيجة التوترات بين الهند وباكستان، التي تطورت إلى تبادل إطلاق النار بين الدولتين على الحدود، ولكن بالرغم من الارتفاعات التي شهدتها إلا أنها لم تعوض الخسائر التي تعرضت لها على مدار اليوم.

تأثير السياسات الصينية على تحركات السوق

وكانت الصين، أعلنت عن إعفاءات جمركية تصل إلى 125% لسلع أمريكية مختارة، مما أدى إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الخطرة الأسهم، العملات الرقمية، بجانب تراجع الطلب على الذهب رغم بقائه مدعوما بفعل التوترات الجيوسياسية والطلب الاستثماري، ناهيك عن استمرار تدفقات الصناديق المدعومة بالذهب "33.4 طن* هذا الشهر"، مما يشير إلى ثقة جزئية في المعدن النفيس.

انعكاسات التراجع العالمي على السوق المصري

وانعكست تراجعات الذهب عالميا، على هبوط الأسعار محليا في الأسواق المصرية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4820 جنيهًا إلى 4740 جنيها في بداية التداولات، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى ليستقر عن 4770 جنيها للجرام، كما يأتي تراجع سعر الذهب بالأسواق نتيجة ثبات سعر الدولار أمام الجنيه، مما ربط السوق المحلي بالتقلبات العالمية.

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توقعات مستقبلية بين ضغوط الدولار وفرص التعافي

هناك العديد من التوقعات المستقبلية التي تشير إلى مصير ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق، وهذا نتيجة توقعات تعافي الدولار من أدنى مستوياته السنوية، بالإضافة إلى نقص محفزات اقتصادية قوية لتحركات صعودية كبرى، بجانب تصريحات الصين حول ضرورة رفع التعريفات الجمركية الأحادية، مما قد يطيل أمد النزاع التجاري ويعيد الطلب على الذهب.

الذهب في مواجهة رياح الاقتصاد المتقلبة

وتؤكد حالة التذبذب التي يعيشها المعدن الأصفر، أنه يظل حساسا للتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة النزاعات التجارية وسياسات البنوك المركزية، بينما يشهد تراجعا مؤقتا بفعل تحسن معنويات المستثمرين، فإن دوره كملاذ آمن وبديل استثماري خاصة في اقتصادات مثل مصر يضمن استمرار جاذبيته على المدى المتوسط.

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