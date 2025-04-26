وفد كنسي أرثوذكسي يشارك في جنازة بابا الڤاتيكان

حضر وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم جنازة البابا فرنسيس الأول بابا الڤاتيكان والتي أقيمت في ساحة القديس بطرس بالڤاتيكان بحضور ٢٥٠ ألف شخص من بينهم ١٣٠ وفدًا رسميًا لدول وكنائس وهيئات و١٢ ملكًا حاكمًا و٥٥ رئيس دولة.

وكان البابا تواضروس الثاني قد كلف وفدًا برئاسة الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما لحضور الجنازة وضم الوفد الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا كيرلس الأسقف العام بلوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو.

وسيتم نقل بابا الڤاتيكان الراحل، عقب انتهاء مراسم الجنازة إلى مكان أُعِد له بناءً على وصيته في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري التي تبعد ستة كيلومترات عن الڤاتيكان حيث يدفن هناك.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا فرنسيس إثر نياحته يوم الاثنين الماضي، ووصفه البابا تواضروس الثاني بأنه كان دائمًا صوتًا للسلام وصوتًا للحق، يقف إلى جوار الإنسان المظلوم والمتعب والمهمش والمنسي.

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