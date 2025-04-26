يورتشيتش يكافئ لاعبي بيراميدز بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

منح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لاعبيه راحة سلبية بعد التأهل إلى نهائي دوري الأبطال، لاول مرة في تاريخه.

وحصل لاعبو بيراميدز علي راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط اليوم السبت علي ان يستأنف الفريق تدريبه غدا الاحد استعدادا لمواجهته القادمة ببطولة الدوري المصري.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

يستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا علي حساب أورلاندو الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2.

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في الخامسة مساء الأربعاء القادم باستاد حرس الحدود ضمن لقاءات الجولة الثالثة بمرحلة حسم اللقب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

التأهل الأفريقي لاول مرة ليس الانجاز الوحيد لفريق نادي بيراميدز الذي صرفت إدارته مكافأة الفوز للاعبيها بعد التأهل الي نهائي دوري الأبطال والفوز علي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بنتيجة 3_2.

بيراميدز ينافس على 3 ألقاب

ويسعي بيراميدز لحصد الثلاثية هذا الموسم ليكون الأفضل في تاريخه منذ 2018 حين انتقلت ملكيته وتغيير اسمه من الأسيوطي الي بيراميدز.

وينافس بيراميدز علي لقب كأس مصر بعدما تأهل الي النهائي لملاقاة الزمالك وان كانت حظوظه الاقوى كما ينافس علي لقب دوري الأبطال بعدما ضرب موعدا مع صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي وهو اللقب الأهم والذي سيمنحه المشاركة في كأس العالم للأندية.

أما اللقب الثالث المرشح للحصول عليه الفريق السماوي فهو الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر قمة مجموعة الحسم وأصبح قاب قوسين من حصد اللقب

ويحتل فريق بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق اربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

مباراة بيراميدز وصن داونز

وضرب فريق نادي بيراميدز موعدًا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو المقبلين.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 24 مايو.

ويستضيف بيراميدز لقاء الإياب على إستاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو.

تأهل بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز ضد أورلاندو، تأهل فريق بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز علي أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز أمام أورلاندو

وسجل موفي كينج هدف أورلاندو الأول بالدقيقة 40، قبل أن يتعادل بيراميدز في الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 55 سجل أورلاندو الهدف الثاني عن طريق موهاو نكوتا، قبل أن يتعادل بيراميدز في الدقيقة 57 عن طريق رمضان صبحي، ثم أضاف ماييلي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 84.

وكان الفريقان تعادلا سلبيًّا بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا

وأطاح صن داونز بنظيره الأهلي بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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