أنور سلامة يفتح النار على الخطيب: الأهلي يعاني من فشل إداري وأطالبه بالرحيل

طالب كابتن أنور سلامة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالرحيل وترك النادي لإدارة أفضل.

وأكد المدير الفني المخضرم في تصريحات خاصة لـ فيتو أن خروج فريق الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا امام صن داونز شىء طبيعي جدا ومتوقع ونتاج فشل اداري وتغييرات إدارية يمر به الاهلي منذ سنوات إضافة إلي المجاملات بقطاع الناشئين.

وفتح كابتن أنور سلامة النار علي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مؤكدا أن حصد البطولات ليس دليلا علي النجاح بل جاء نتاج عدم وجود منافسين للأهلي

وأكد أن سياسة مجاملات الخطيب وعدم قدرته علي إدارة النادي سبب رئيسي في سقوط النادي

واضاف مدرب مصر السابق الاهلي يحتاج تغيير شامل واستعادة النظام والمبادئ مرة أخرى.

الاهلي وصن داونز

وودع النادي الأهلي بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهم علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

خصومات مالية علي لاعبي الاهلي

تستعد إدارة النادي الأهلي لتوقيع غرامات مالية تاريخية على لاعبي الفريق عقب الخروج من دوري ابطال إفريقيا اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

شهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة بكاء من اغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز.

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اجتماع عاجل سيتم خلاله إصدار قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري.

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