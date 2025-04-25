أسامة عرابي يحمل كولر مسئولية هزيمة الأهلى أمام صن داونز

حمل أسامة عرابي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مارسيل كولر المدير الفني للأحمر نتيجة خروجه من دوري أبطال أفريقيا علي يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وتابع لاعب الأهلي السابق خلال تصريحات إذاعية : إن الأهلي حصد نتاج موسم كامل سيئ، سواء في الأداء أو النتائج، وقدم الأهلي أسوأ شوط في تاريخه أمام الهلال السوداني.

وأشار عرابي إلى أن الأهلي قدم أداء سلبيا رغم الروح العالية للاعبين، لكن وضح الخوف والحرص والقلق الزائد علي أداء وطريقة الأهلي، والدفاع المستمر لابد أن يثمر عن أخطاء.

وأشار إلى أنه علي غير العادة سادت نغمة رحيل كولر ومن القادم، وكلام كثير في هذا الأمر وبالطبع هذا له تأثير سلبي علي اللاعبين والمدرب، واختتم تصريحاته بأن خروج الأهلي وتأهل صن داونز مستحق.

الاهلي وصن داونز

وودع النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي، بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1، في المباراة التي أقيمت بينهم علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

خصومات مالية علي لاعبي الاهلي

تستعد إدارة النادي الأهلي لتوقيع غرامات مالية تاريخية على لاعبي الفريق عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

شهدت غرفة ملابس الأهلي باستاد القاهرة حالة بكاء من أغلب لاعبي الفريق عقب الخروج من صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لإصدار بيان توجيه الشكر إلي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب الخروج الإفريقي أمام صن داونز.

وقال مصدر داخل الأهلي أن هناك اجتماعا عاجلا سيتم خلاله إصدار قرار توجيه الشكر للمدرب السويسري.

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