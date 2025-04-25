سنة ثانية دوري أبطال إفريقيا، 3 إنجازات لأول مرة في تاريخ بيراميدز

بيراميدز ضد أورلاندو، نجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

ويُعد هذا الإنجاز الثالث للفريق السماوي خلال مشاركته هذا الموسم بدوري أبطال إفريقيا.

3 إنجازات لـ بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

يذكر أن بيراميدز أيضا تأهل لأول مرة في تاريخه إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الترجي صاحب الصدارة.

كما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه على حساب الجيش الملكي المغربي.

وفاز فريق الجيش الملكي على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وبرغم الخسارة تأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 بمجموع المباراتين، حيث فاز بيراميدز في الذهاب نتيجة 4-1.

بيراميدز وصن داونز

وضرب فريق نادي بيراميدز موعدا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

وأطاح صن داونز بنظيره الأهلي بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو المقبلين.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا يوم 24 مايو.

و يستضيف بيراميدز لقاء الإياب على ستاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو.

مباراة بيراميدز وأورلاندو

بيراميدز ضد أورلاندو، تأهل فريق بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز علي أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان موفي كينج سجل هدف أورلاندو الأول بالدقيقة 40، قبل أن يتعادل بيراميدز في الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 55 سجل أورلاندو الهدف الثاني عن طريق موهاو نكوتا، قبل أن يتعادل بيراميدز في الدقيقة 57 عن طريق رمضان صبحي.

ونجح ماييلي في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 84

تشكيل بيراميدز في مواجهة أورلاندو

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

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