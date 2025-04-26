آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن صفقة انضمام المهاجم كوتيسا تقترب من الانتهاء والمفاوضات تسير بشكل جيد بعد الوصول لحل مع اللاعب الذي تسبب في تعطل المفاوضات بسبب خلاف بسيط في الجوانب المالية.

وأكدت المصادر أن نادي الزمالك قدم عرضًا رسميًا بقيمة مليون ونصف المليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع تبلغ مليون دولار تُدفع دفعة واحدة عند إتمام الصفقة.

يُذكر أن كوتيسا يحظى بإعجاب الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو، الذي يرى فيه إضافة قوية لهجوم الفريق الموسم المقبل، في ظل السعي لتدعيم الصفوف بصفقات مؤثرة استعدادًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس القادم الموافق الأول من مايو المقبل، فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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