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رياضة

سيف الجزيري يستفسر عن أنباء رحيله، والزمالك يرد

سيف الجزيري
سيف الجزيري

استفسر التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مسؤولي النادي عن حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن وجود نية للاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

موقف الجزيري في الزمالك

وعبّر الجزيري عن اندهاشه من تلك الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا رغبته في معرفة موقفه بشكل رسمي من إدارة النادي، في ظل تركيزه الكامل مع الفريق خلال المرحلة الحاسمة من عمر الموسم.

من جانبهم، نفى مسؤولو نادي الزمالك تمامًا وجود أي نية لرحيل سيف الجزيري، مؤكدين أن اللاعب من العناصر الأساسية والمهمة في صفوف الفريق، ويحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، والذي يعتمد عليه بشكل كبير في الخط الأمامي.

 

وشددت إدارة النادي على تمسكها بالمهاجم التونسي، خاصة مع اقتراب الفريق من خوض مواجهات قوية في مسابقة الدوري، وحاجته لكافة العناصر المؤثرة لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويُعد الجزيري أحد الركائز الأساسية في هجوم الزمالك، وسبق أن ساهم في العديد من الانتصارات منذ انضمامه للفريق قادمًا من المقاولون العرب.

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