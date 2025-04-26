السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد المصابين نتيجة انفجار ميناء بندر عباس في إيران إلى 195 شخصا

انفجار ميناء بندر
انفجار ميناء بندر عباس في إيران

 أفادت وسائل إعلام إيرانية، بارتفاع عدد المصابين نتيجة الانفجار في ميناء بندر عباس إلى 195، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «سكاي نيوز».

ومنذ قليل، وقع انفجار كبير بميناء رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم".

وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليا حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.

وذكر مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان التي تنتمي لها مدينة بندر عباس، أن سبب الحادث لا يزال مجهولا.

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إيران بندر عباس مدينة بندر عباس محافظة هرمزغان

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