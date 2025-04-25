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خارج الحدود

السلطات الإيرانية تكشف نقاط خلافها الرئيسية في المحادثات النووية

ايران، فيتو
ايران، فيتو

قال مسؤول إيراني تعليقا على المحادثات النووية مع الولايات المتحدة التي تستأنف، غدا السبت: إن إيران ترى أن برنامجها الصاروخي هو العقبة الأكبر في المناقشات وليس تخصيب اليورانيوم.

واتفق الجانبان الإيراني والأمريكي خلال محادثاتهما في روما قبل أيام على البدء في وضع إطار لحل الخلاف القائم منذ فترة طويلة بشأن برنامج طهران النووي، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول أن المفاوضين الإيرانيين غادروا روما وهم على قناعة بأن الولايات المتحدة قبلت موقف طهران بأنها لن تنهي برنامجها لتخصيب اليورانيوم بالكامل أو تتنازل عن كل اليورانيوم، الذي خصبته بالفعل، لكنه أشار إلى أن برنامجها الصاروخي لا يزال يشكل نقطة خلاف رئيسية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الأسبوع إن إيران يتعين عليها وقف تخصيب اليورانيوم بالكامل بموجب الاتفاق واستيراد أي يورانيوم مخصب تحتاجه لتشغيل محطة بوشهر، وهي المحطة النووية الوحيدة العاملة لديها.

ووصف المسؤول الإيراني هذا التعليق بأنه موقف إعلامي جديد، وقال إنه لن يسهم في إحراز تقدم في المفاوضات.

وذكر المسؤول أن نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية في المناقشات العامة والتفاهمات المتبادلة هي مسألة الصواريخ".

وأكد المسؤول موقف إيران الثابت بأنها لن تقدم أي تنازلات أخرى بخصوص برنامجها الصاروخي تتجاوز تلك المتفق عليها في اتفاق سابق أبرم في عام 2015، قائلا إن القدرات الدفاعية الإيرانية "غير قابلة للتفاوض".

وأحجمت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق، فيما لم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السلطات الايرانية برنامج طهران النووي

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