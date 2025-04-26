السبت 26 أبريل 2025
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رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعاهد القراءات

لجان امتحانات الفصل
لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقليوبية،فيتو

تفقد اليوم الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يومها الأول بمعاهد القراءات بمعهد منية السباع، إدارة بنها.

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رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

وقد تفقد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة لجان الامتحانات بـالقليوبية لكافة المراحل: التجويد والعالية والتخصص، يرافقه كل من الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والشيخ مصطفى عبد التواب، مدير إدارة التعليم النوعي، والأستاذ وليد القاضي، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وشيخ المعهد.

أدى طلاب مراحل التجويد والعالية والتخصص الامتحانات في مادتي الفقه والإنشاء، وسط انتظام وهدوء داخل اللجان، وسير الامتحانات بصورة طيبة، حيث جاءت الأسئلة من داخل المقررات الدراسية، دون وجود معوقات.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة على أن أعمال التصحيح تتم أولًا بأول، مع الالتزام بالدقة العالية في تقدير الدرجات، والمراجعة الفنية والعددية، والرصد.

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