تأجيل محاكمة 4 أشخاص لاتهامهم بقتل شاب في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة عاطلين وعامل وربة منزل لاتهامهم بقتل شاب بطعنة بالصدر بسلاح أبيض، بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز الخانكة بالـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر يونيه للاستعداد والمرافعة.

تأجيل محاكمة عاطلين وعامل وربة منزل لاتهامهم بقتل شاب بالقليوبية

صدر القرار برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهمين:- "اسلام ع م م" طرفه شاکی ومشكو في حقه 18 سنة- المهنة مدون عمل - العنوان شارع الكراكات -مركز الخانكة، و"بدر ع م م" 22 سنة - المهنة عامل في ثلاجة سمك - العنوان: شارع الكراكات ابو زعبل مركز الخانكة، و"نبيهة س أ م" 40 سنة - المهنه ربة منزل - العنوان ش الكركات بشارع الشواية - أبو زعبل، مركز الخانكة، و"سعيد وس أ" السن 19 - المهنة عامل بمغسلة ملابس - العنوان: سندوة - مركز الخانكة، في القضية رقم ١٣٩٢ ٢٠٢٤٧ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٥٦٦٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية" قتلوا المجنى عليه / سعيد ا س - عمدًا مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح ابيض ( مطواه) وما ان ظفروا به حتى عاجله المتهم الأول بطعنة استقرت بصدره بإستخدام السلاح الأبيض "المطواه " حوزته وحال تواجد المتهم الثاني لمعاونته وبقيه المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أذره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة).

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