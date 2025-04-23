زوجها طريح الفراش وتربي أبناءها الستة، محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة سيدة

استجاب المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بشكل فوري لاستغاثة سيدة من أبناء المحافظة تعاني من ظروف معيشية صعبة بالتنسيق مع جمعية الأورمان الرائدة في مجال العمل الخيري والمجتمعي، وجه المحافظ بتوفير مبلغ مالي عاجل للسيدة لمساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وتأسيس مشروع متناهي الصغر يمكنها من خلاله توفير مصدر دخل ثابت يعينها على تربية أبنائها الستة ورعاية زوجها المريض طريح الفراش.

محافظ القليوبية يستجيب لاستغاثة سيدة ويوفر لها دعم

وقد قامت إدارة التواصل المجتمعي بمحافظة القليوبية، برئاسة ولاء صلاح الدين، بدور محوري في سرعة الاستجابة لحالة السيدة والتنسيق مع جمعية الأورمان لتقديم الدعم اللازم في أقرب وقت ممكن.

وأكد المهندس أيمن عطية على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأسر الأكثر احتياجًا وتسعى جاهدة لتوفير الدعم اللازم لهم بالتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستحقة.

من جانبها، أعربت السيدة عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ القليوبية على هذه اللفتة الإنسانية والاستجابة السريعة، مؤكدة أن هذا الدعم سيمثل نقطة انطلاق جديدة لها ولأسرتها نحو حياة أفضل.

تأتي هذه الاستجابة السريعة في إطار حرص محافظة القليوبية على تفعيل دور التواصل المجتمعي والوصول إلى الحالات الإنسانية الأكثر استحقاقًا وتقديم الدعم اللازم لها، تأكيدًا على مبادئ التكافل الاجتماعي والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري.

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