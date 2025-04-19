كيف تأثرت البورصات الخليجية بتعليق الرسوم الجمركية الأمريكية.. خبيرة تجيب

رصدت حنان رمسيس خبير أسواق المال، أداء أسبوع من التداولات حاولت فيها المؤشرات تقليص خسائرها السابقه بعد أن علق دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركيه لمده 90يوم للسماح للدول محل فرض الجمارك للتفاوض فبدأت الأسواق في تعديل مسار تداولاتها.

وعلي الرغم من ان الرسوم المفروضه علي العديد من الدول العربيه لا تتجاوز 10% إلا أنها تأثرت بتحركات المؤشرات العالميه



وفيما يلي عرض لتحركات المؤشرات الخليجيه:

تصدر مؤشر سوق دبي مكاسب البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي في أسبوع

حيث ارتفع 2.64% مغلقًا عند 5096.93 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1.30% مغلقًا عند 9277.65 نقطة.



في المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي 0.4% إلى 11553 نقطة.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.77% مغلقًا عند 7868.98 نقطة.



وفي قطر



ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.4% مغلقا عند 10135.84 نقطة.



وفي البحرين



ارتفع مؤشر البحرين العام بشكل طفيف 0.02% مغلقًا عند 1902.15 نقطة.



وفي سلطنه عمان



ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.81% مغلقًا عند 4305.05 نقطة.

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