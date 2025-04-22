تباين أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصات الخليجية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع على تباين متأثرة بأداء الأسواق الأمريكية على خلفية بيع الصين رصيدا عاليا من الدولار وشراء ذهب عوضا عنه.

المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.70% وهي تقدر بـ 82 نقطة ليصل إلى 11552 نقطة بقيم تداول تجاوز 7 مليارات ريال.

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 11586 نقطة (+ 38 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وصعد سهم الأهلي السعودي، بنسبة 4 % عند 35.25 ريال، عقب إعلان البنك ارتفاع أرباح الربع الأول 2025 إلى 6 مليارات ريال، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق.

وارتفع سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 25.60 ريال، و98 ريالا، على التوالي.

وقفز سهم الدريس، عند 135 ريالا (+ 2 %)، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2025 بنسبة 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في المقابل، تراجع سهم أكوا باور، بنسبة 2 % عند 318.40 ريال.

الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.37% وهي تقدر بـ 27 نقطة ليصل إلى 7089 نقطة بقيم تداول تقارب 50 مليون دينار.

واختتمت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ23.32 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.30 %، ليبلغ مستوى 7850.45 نقطة, وذلك من خلال تداول 452.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 27090 صفقة نقدية، بقيمة 112.8 مليون دينار كويتي.

وهبط مؤشر السوق الرئيس بـ5.87 نقاط، أي بنسبة 0.08 %، ليبلغ مستوى 7225.21 نقطة، من خلال تداول 312.8 مليون سهم عبر إبرام 15507 صفقات نقدية، بقيمة 46.4 مليون دينار.

الأسواق الإماراتية

كما امتد التباين لمؤشرات الأسواق الإماراتية ففي دبي ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.05% وهي تقدر بـ3 نقاط ليصل إلى 5106 نقاط، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.13% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 9259 نقطة بقيم تداول للأسواق يجاوز 3 مليارات درهم.

واختتم مؤشر سوق دبي المالي خلال جلسة اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.6% عند مستوى 5134 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 435 مليون درهم.

وقفزت أسهم 16 شركة من أصل 50 شركة تم تداولها اليوم، بينما تراجعت أسهم 19 شركة، واستقرت 15 شركة.

وأنهى سهم بنك الإمارات دبي الوطني مرتفعا بنسبة 1.8% عند 19.90 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم، بينما ارتفع سهم كهرباء ومياه دبي بنسبة 1.1% عند 2.68 درهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

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