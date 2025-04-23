رئيس البورصة يشارك في الجلسة المغلقة لمنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي

شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية في الجلسة المغلقة الرئيسية للاجتماع المشترك لمجلس التعاون ومنتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي اليوم الاربعاء، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء مجلس التعاون ولفيف من رجال الأعمال من الجانبين.





منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي

وألقى الشيخ كلمة افتتاحية تناولت دور البورصة المصرية الريادي وتاريخها الممتد لما يزيد على ١٤٠ عاما والموقف من الأزمة العالمية، كما استعرض أهم مؤشرات البورصة المصرية وأوضح أنها ضمن الأفضل أداء إقليميا وعالميا، سواء في عام ٢٠٢٤ او في الجزء المنقضي من ٢٠٢٥.

كما شارك محمد سليم - مدير عام البحوث في البورصة المصرية - في جلسة القطاعات ذات الأولوية في التعاون المصري الكويتي المشترك، حيث قدم عرضا تقديميا للمزايا التنافسية وفرص الاستثمار المتاحة في البورصة المصرية، وأيضا استراتيجية البورصة لتقديم أدوات ومنتجات استثمارية مبتكرة.

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