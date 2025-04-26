أتاح البنك المركزي طرق وخطوات لاستبدال العملات الممزقة من البنوك والأوراق النقدية المتهالكة لدى العملاء.

وحدد البنك خطوات استبدال العملات الممزقة من البنوك من خلال توجه العميل إلى أحد البنوك وتغييرها من الشباك، ثم بعد ذلك يتم توريد هذه العملات إلي البنك المركزي واستبدالها .

وتستقبل فروع البنوك الأوراق النقدية المتهالكة، وتقوم بتغييرها حسب عدة شروط ومواصفات لا بد أن تكون متوفرة في حالة الورق النقدية كما هو محدد من البنك المركزي.

وحول مواصفات العملات النقدية المسموح استبدالها وفق تعليمات من البنك المركزي فهي كالتالي:

الأوراق الممزقة والملصقة بأي من أنواع الأشرطة اللاصقة:

1- إذا كانت بها ثقوب أو حرق جزئي.

2- الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.

3- الأوراق التي فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت لينة الملمس ومهترئة.

4- الأوراق التي بها كتابة أو المؤشَّر عليها بأي نوعٍ من الأحبار والأقلام.

5- الأوراق التي بَهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

وحول مواصفات الأوراق النقدية التي تصبح غير صالحة للتداول نهائيًّا فهي الأوراق التي تعرضت للقطع أو القص أو التثقيب أو تعرضت أجزاء منها للحريق ،وفقدت جزءًا من علاماتها، وبذلك تصبح بحاجة إلى تحديد قيمتها سواء كليًّا أو جزئية وفقا لحالتها، وهي كما يلي:

الأوراق مقصوصة الأطراف.

الأوراق التي طُمِست معالمها كليًّا بأي حبرٍ أو أي مادة أخرى.

الأوراق النقدية التي فقدت أكثر من (25%) من حجمها الطبيعي.

الأوراق المجزأة والملصقة بأي مادة أو شريطٍ لاصقٍ أو ما شابه.

الأوراق التي فقدت جزءًا من الرقم التسلسلي.

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