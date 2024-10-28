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اقتصاد

مواد البناء تكشف مصير أسعار الحديد والأسمنت الفترة المقبلة (فيديو)

أسعار الحديد والأسمنت،
أسعار الحديد والأسمنت، فيتو

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد انخفضت منذ 7 أكتوبر بقيمة وصلت لـ 2500 جنيه.

 

انخفاض أسعار الحديد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": انخفاض أسعار الحديد مرتبط بتراجع الأسعار العالمية للخامات، وتوفير البنوك الدولار لكل المصانع لاستيراد الخامات، ورغبة من المصانع بالعمل بكامل طاقتها لتحريك السوق وتشجيع للمطورين العقاريين للبدء في مشاريعهم.

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حركة البناء في مصر 

ولفت إلى أن حركة البناء لا تزال كما هي ولم تتحرك لأن مجالس المدن في المحافظات والأحياء لم تصلهم أي إخطارات رسمية بشأن إصدار تراخيص البناء وتيسير عملية التصالح في مخالفات البناء.
 

هل تؤثر زيادة السولار على أسعار الحديد والأسمنت؟

وأشار إلى أن مصانع الحديد والأسمنت المتكاملة تعمل بالغاز الطبيعي ولم تتأثر بزيادة السولار والبنزين لذلك لن نشهد زيادة في الأسعار الفترة المقبلة في ضوء المعطيات الحالية.


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