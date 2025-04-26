الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة المصري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء غد الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم، عقب مواجهة بهتيم الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري.

المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس القادم الموافق الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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