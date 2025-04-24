الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل مع بلد الوليد 1-1 في الشوط الأول

تعادل فريق بلد الوليد مع نظيره ريال بيتيس بنتيجة 1-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من منافسات الدوري الإسباني موسم 2024/25.

تشكيل ريال بيتيس ضد بلد الوليد

تشكيل ريال بيتيس ضد بلد الوليد

القناة الناقلة لمباراة ريال بيتيس وبلد الوليد في الدوري الإسباني

وتنقل أحداث مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس مباشرة فضائيا على قناة بي إن سبورتس beIN Sports وهي الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مباراة بلد الوليد ضد ريال بيتيس

ويحتل ريال بيتيس المركز السادس برصيد 51 نقطة، حيث خاض 32 مباراة فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 9 مباريات.

ويحتل بلد الوليد المركز العشرين والأخير برصيد 16 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 24 مباراة.

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