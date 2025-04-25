الفاتيكان يعلن انتهاء مراسم نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس

افادت تقارير اخبارية، اليوم الجمعة، انتهاء مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس، التي استمرت 3 أيام، من جانب المعزين من العامة والمسؤولين على حد سواء.



وتوفى البابا فرنسيس، الإثنين الماضي، عن عمر ناهز 88 عاما بعد إصابته بسكتة دماغية.

وقال الفاتيكان إن نحو 250 ألف معز مروا عبر كاتدرائية القديس بطرس خلال الأيام الثلاثة الماضية لإلقاء نظرة الوداع على البابا فرنسيس، الذي كان يرقد في تابوت خشبي.

ومن المقرر ان يتم إغلاق تابوت البابا وختمه لاحقا، في خطوة جديدة ضمن سلسلة من الطقوس المنظمة بدقة التي تلي وفاة البابا.

كما من المقرر دفن البابا فرنسيس بعد قداس جنائزي، السبت، الذي سيحضره رؤساء دول، أفراد من العائلات الملكية، كبار رجال الدين، والمعزون من العامة.

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