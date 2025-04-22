المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية تضر الجميع وتتطلب مفاوضات جادة ومرهقة

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق تجاري، لكن ذلك يتطلب مفاوضات جادة ومرهقة في بعض القطاعات.

الرسوم الجمركية تحتاج لمفاوضات جادة

وأوضحت لاجارد: أنا على يقين من أنه يمكن إقامة حوار، مشيرة إلى أن بعض القطاعات قد تحتاج إلى مفاوضات جادة.

وأضافت، أن الأمر سيتطلب عملا مرهقا للوصول إلى حلول مقبولة للطرفين ومعالجة مكامن الضعف، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق كلا الجانبين، وليس طرفا واحدا فقط.

تبعات رسوم ترامب الجمركية

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صرحت لاجارد إن تبعات الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضها ستكون سلبية على مستوى العالم وإن أضرارها ستتوقف على مدى تطبيقها ومدة استمرارها وما إذا كانت ستؤدي إلى مفاوضات ناجحة.

وأوضحت: لأننا ينبغي ألا ننسى أن في كثير من الأحيان يؤدي هذا التصعيد المرتبط بالرسوم الجمركية، لأنه يثبت ضرره حتى على من يفرضونه، إلى مفاوضات حيث يجلس الناس فعليا ويناقشون ويزيلون في النهاية بعض تلك الحواجز.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد انتقد في تصريحات سابقة الاتحاد الأوروبي، مدعيا أنه تأسس لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، وكانت إدارته علقت رسوما جمركية بنسبة 20% كان من المقرر فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى شهر يوليو المقبل.

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