انتفاضة جديدة، 12 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد رسوم ترامب الجمركية

رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية في نيويورك، الأربعاء، لوقف تطبيق سياسة الإدارة الخاصة بـالرسوم الجمركية، وقالت إنها غير قانونية وأحدثت فوضى في اقتصاد البلاد.

وقالت الدعوى إن السياسة التي طبقها الرئيس ترامب جعلت سياسة التجارة الوطنية خاضعة "لأهواء ترامب بدلا من الممارسة السليمة للسلطة القانونية".

وطعنت الولايات المذكورة على ادعاء ترامب بأنه يمكنه أن يفرض بطريقة تعسفية رسومًا بناء على قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي.

وتطالب الدعوى المحكمة بإعلان أن الرسوم غير قانونية، وبمنع الوكالات الحكومية ومكاتبها من تطبيقها.

وتقدّم بهذا الطعن تحالف يضم 12 ولاية من بينها خصوصا أريزونا وأوريجون ونيويورك ومينيسوتا.

وتحذو هذه الولايات بذلك حذو ولاية كاليفورنيا التي رفعت دعوى قضائية مماثلة الأسبوع الماضي.

وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا كريس مايس في بيان إن "خطة الرئيس ترامب للتعريفات الجمركية العبثية ليست متهوّرة اقتصاديا فحسب، بل إنها غير قانونية أيضًا".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض قبل ثلاثة أشهر تسبب ترامب بهبوط حاد في أسواق المال العالمية بسبب نسفه قواعد التجارة الحرة التي أرستها دول العالم على مدار العقود الماضية.

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