السبت 26 أبريل 2025
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صحة ومرأة

الدوم، كنز طبيعي للجهاز الهضمي وصحة القلب

فوائد الدوم، فيتو
فوائد الدوم، فيتو

يتميز الدوم بتركيبته الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تلعب دورًا هامًّا في تحسين عملية الهضم والوقاية من الإمساك. 

كما أنه مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك. 

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الدوم على مجموعة متنوعة من المركبات الدوائية النشطة مثل الصابونين، والكومارين، والزيوت الأساسية، والفلافونويدات، والتي تساهم في فوائده الصحية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

فوائد الدوم الصحية

خفض ضغط الدم: تشير الدراسات إلى أن للدوم تأثيرًا خافضًا لضغط الدم المرتفع، وذلك بفضل محتواه من المركبات الدوائية والألياف ومضادات الأكسدة.

خفض مستويات الكوليسترول والدهون: يساهم الدوم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

تنظيم مستوى السكر في الدم: قد يساعد الدوم في تعديل مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: من خلال خفض ضغط الدم والكوليسترول، يساهم الدوم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الجلطات.

مضاد للأكسدة ومكافحة السرطان: يحتوي الدوم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا.

دعم صحة الجهاز الهضمي: بفضل غناه بالألياف، يحسن الدوم من عملية الهضم ويقي من الإمساك ويعزز صحة القولون.

تقوية المناعة: يساهم الدوم في تقوية جهاز المناعة بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

تحسين الصحة الجنسية: تشير بعض الدراسات إلى أن الدوم قد يساهم في تحسين الخصوبة وعلاج بعض الاضطرابات الجنسية لدى الرجال.

مفيد لصحة العظام: يحتوي الدوم على معادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم التي تعزز صحة العظام وتقي من هشاشتها.

مدر للبول: يعتبر الدوم مدرًّا طبيعيًّا للبول، مما يساعد في تنظيف الجسم من السموم.

 

استخدامات متنوعة للدوم

يمكن الاستفادة من فوائد الدوم بطرق متعددة، سواء عن طريق تناول الثمار مباشرة أو شرب عصير الدوم المنعش. كما يمكن إضافة مسحوق الدوم إلى العصائر والحلويات والأطعمة الأخرى.

على الرغم من الفوائد الصحية الواعدة للدوم، إلا أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات والأبحاث السريرية لتأكيد هذه الفوائد وتحديد الجرعات المناسبة وطرق الاستخدام المثلى.

يبقى الدوم كنزًا طبيعيًا يحمل في طياته العديد من الفوائد الصحية والغذائية. إن دمجه في النظام الغذائي يمكن أن يساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض. ومع استمرار الأبحاث، من المتوقع أن تتكشف المزيد من الأسرار حول هذه الثمرة المباركة.

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