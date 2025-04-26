منتخب الشباب مواليد 2005 يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس أمم أفريقيا

يختتم منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة نظيره جنوب أفريقيا، في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبل، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم بدولة تشيلي في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للشباب مرانا خفيفا مساء اليوم السبت، تحت قيادة مديره الفني الفني أسامة نبيه، على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقيم الفراعنة الصغار معسكر البطولة.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

حماسة وجدية في مران الجمعة

وشهد مران منتخب الشباب أمس الجمعة، روحا قتالية وحماسة من اللاعبين، استعدادا للقاء جنوب أفريقيا غدا الأحد في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

نبيه يحفظ اللاعبين جملا تكتيكية

وحرص الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب على مراجعة مجموعة من الجمل الخططية والفنية لتنفيذها فى المباراة المهمة، محذرا لاعبيه من حمى البدايات فى مثل هذه البطولات الكبرى لما لها من أهمية فى بداية مسيرة أحفاد الفراعنة.

مجموعة مصر ببطولة أمم إفريقيا

ويلعب منتخب الشباب المصري فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب إفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث.

ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

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