مصرع طالب في حادث تصادم بالغربية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم، إثر حادث تصادم أليم أثناء عبوره طريق برما – محلة مرحوم، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وذلك بعد أن صدمه ميكروباص مسرع أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع طالب بطنطا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق.

وتعود تفاصيل الحادث إلى ظهر اليوم، عندما كان طالب بالإعدادية يدعي "عمر وائل البديوى " 15 عام يقيم بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية – يعبر الطريق في اتجاهه إلى عمله، قبل أن يفاجأ بميكروباص يسير بسرعة جنونية، حيث لم يتمكن السائق من تفاديه واصطدم به بقوة.

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