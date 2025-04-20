الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالب في حادث تصادم بالغربية

مصرع شاب صدمه ميكروباص
مصرع شاب صدمه ميكروباص أثناء مروره طريق برما – محلة مرحوم

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، اليوم، إثر حادث تصادم أليم أثناء عبوره طريق برما – محلة مرحوم، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وذلك بعد أن صدمه ميكروباص مسرع أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

محافظ الغربية يزور كنائس طنطا لتقديم التهنئة بعيد القيامة (صور)

تعرف على أفضل أماكن الخروج في مدن الغربية لقضاء إجازة شم النسيم (صور)

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بمصرع طالب بطنطا.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق.

وتعود تفاصيل الحادث إلى ظهر اليوم، عندما كان طالب بالإعدادية يدعي "عمر وائل البديوى " 15 عام يقيم بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية – يعبر الطريق في اتجاهه إلى عمله، قبل أن يفاجأ بميكروباص يسير بسرعة جنونية، حيث لم يتمكن السائق من تفاديه واصطدم به بقوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يزور كنائس طنطا لتقديم التهنئة بعيد القيامة (صور)

تعرف على أفضل أماكن الخروج في مدن الغربية لقضاء إجازة شم النسيم (صور)

إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك بطريق شوبر ـ طنطا

طنطا تتزين احتفالا بـ "رجبية السيد البدوي"
ads

الأكثر قراءة

إحالة المنتجة سارة خليفة إلى الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

رئيس إسكان النواب يكشف سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم

البطارخ تصل لـ 3000 جنيه، أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين في الأسواق

تفسير حلم أكل الرمان فى المنام وعلاقته بتحقيق ربح مالي كبير

الزمالك يحسم موقفه من أزمة زيزو واللاعب خارج الحسابات الفنية

بعد إغلاق استمر أسبوعين، إعادة فتح محلات بلبن في السعودية

خدمات

المزيد

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 20 أبريل 2025

شم النسيم، واردات مصر من الرنجة تسجل 14 مليون دولار خلال شهر يناير

إيهاب واصف: الذهب في مصر يرتفع 1.8% خلال أسبوع بدعم من الأونصة وقرار خفض الفائدة

المزيد

انفوجراف

بعد جدل تصريحات سعد الدين الهلالي.. رسائل نارية من الأزهر حول أحكام المواريث (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات الهلالي المثيرة للجدل.. الفرق بين التركة والميراث

بعد تصريحات الهلالي، ما حكم تصرف الإنسان في ممتلكاته حال حياته؟ الإفتاء تحسم الجدل

حكم حرمان الورثة من الميراث والأحاديث الواردة فيه

المزيد
الجريدة الرسمية