انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع للغزل والنسيج بالعاشر من رمضان

أمرت نيابة الشرقية العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مصنع للغزل والنسيج بمنطقة C1 بمدينة العاشر من رمضان نشب به حريق، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت الجهات المختصة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

حريق يلتهم مصنعا بالشرقية

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق بمصنع للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، بالاضافة الي سيارات اسعاف تحسبا لوقوع طارىء

وتبين من الفحص نشوب حريق بمخازن مصنع للغزل والنسيج مكون من 4 طوابق بمدينة العاشر من رمضان وجار استكمال أعمال التبريد لمنع تجدد النيران مرة ثانية.

حريق مصنع العاشر من رمضان، ارتفاع عدد المصابين لـ 9 حالات اختناق

وكشف مصدر طبي بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي في وقت سابق، عن ارتفاع حصيلة مصابي الحريق الذي اندلع بمخازن أقمشة تابع لمصنع بمنطقة C1 إلى 9 أشخاص مصابين بحالات اختناق.

قال المصدر في تصريحات خاصة لفيتو: إن التصاعد الكثيف للأدخنة تسبب في حدوث 9 حالات اختناق.

وأضاف، أنه تم نقل 6 منهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما جري إسعاف 3 منهم بمحيط المكان لرفضهم النقل للمستشفى، وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على النيران.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

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