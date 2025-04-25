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رياضة

إصرار وحماس في تدريبات منتخب الشباب استعدادا لجنوب أفريقيا (صور)

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

شهدت تدريبات منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم روح وإصرار وحماس من اللاعبين، اليوم، استعدادا للقاء جنوب أفريقيا بعد غد الأحد في افتتاح كأس الأمم الأفريقية، التي تقام فى ضيافة مصر من ٢٧ أبريل الجاري إلى ١٨ مايو المقبل، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم في تشيلي.

نبيه يحفظ اللاعبين جملا تكتيكية

وحرص الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب على مراجعة مجموعة من الجمل الخططية والفنية لتنفيذها فى المباراة المهمة، محذرا لاعبيه من حمي البدايات فى مثل هذه البطولات الكبرى لما لها من أهمية فى بداية مسيرة احفاد الفراعنة. 

شهد التدريبات محمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.  

مجموعة مصر ببطولة أمم إفريقيا

ويلعب منتخب الشباب المصري فى المجموعة الأولى التى تضم معه: جنوب إفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة  أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث. 

ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

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