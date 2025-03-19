مشبعة ولا تزيد الوزن، 10 وجبات خفيفة وصحية بين الإفطار والسحور

وجبات خفيفة صحية بين الإفطار والسحور، يعدّ شهر رمضان فرصة رائعة لإعادة تنظيم العادات الغذائية والاهتمام بالصحة، لكنه قد يكون أيضًا تحديًا كبيرًا لمن يرغبون في الحفاظ على وزنهم أو إنقاصه.



بين الإفطار والسحور، يشعر الكثيرون بالجوع أو الرغبة في تناول شيء خفيف دون زيادة الوزن، وهنا تأتي أهمية اختيار وجبات خفيفة صحية تمنحكِ الشبع دون التسبب في زيادة السعرات الحرارية.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية أنه عند الشعور بالجوع في الفترة ما بين الفطار والسحور، يتطلب ضرورة اختيار وجبات خفيفة صحية، مما يساعدكِ في الحفاظ على وزنكِ والشعور بالشبع دون زيادة السعرات الحرارية في نفس الوقت.



أهمية الوجبات الخفيفة بين الإفطار والسحور



اطعمة صحية في السحور

بعد ساعات طويلة من الصيام، يحتاج الجسم إلى تعويض الطاقة المفقودة، لكن تناول وجبات دسمة أو غنية بالسكريات والدهون قد يؤدي إلى الشعور بالخمول وزيادة الوزن.



لذلك، فإن اختيار وجبات خفيفة ذات قيمة غذائية عالية يساعد في تحقيق التوازن، كما يساهم فيما يلي:

الحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، مما يقلل من نوبات الجوع الشديد.

منع الإفراط في تناول الطعام خلال وجبة السحور، مما يساعد على التحكم في الوزن.

تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية مثل الألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن.

تحسين الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ، خصوصًا مع تناول أطعمة سهلة الهضم وغنية بالماء.



أفضل الوجبات الخفيفة الصحية بين الإفطار والسحور



1. الزبادي اليوناني مع الفواكه والمكسرات

يعدّ الزبادي اليوناني من الخيارات الرائعة لأنه غني بالبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. عند إضافة الفواكه الطازجة مثل التوت أو الفراولة أو الموز، تحصلين على جرعة من الألياف والفيتامينات. ويمكنكِ تعزيز القيمة الغذائية بإضافة حفنة صغيرة من المكسرات غير المملحة، مثل اللوز أو الجوز، والتي توفر الدهون الصحية وتساعد في تقليل الشعور بالجوع.

2. التمر مع زبدة الفول السوداني

التمر مصدر طبيعي للسكريات المفيدة والطاقة، وعند تناوله مع ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني الطبيعية، تحصلين على مزيج متوازن من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الصحية. هذا الخليط يمنحكِ الطاقة اللازمة دون الشعور بالخمول أو زيادة الوزن، خاصة عند تناوله باعتدال.

3. الشوفان بالحليب والعسل

الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة. يمكن تحضيره بالحليب وإضافة القليل من العسل الطبيعي للحصول على طعم لذيذ وفائدة غذائية كبيرة. هذه الوجبة الخفيفة مثالية لمن يبحثون عن شيء مغذٍّ وخفيف في نفس الوقت.

4. الفواكه الطازجة مع الزبادي أو الجبن القريش

إذا كنتِ ترغبين في وجبة خفيفة منخفضة السعرات وغنية بالألياف والفيتامينات، فإن تناول الفواكه مثل التفاح، البرتقال، أو الكيوي مع الزبادي أو الجبن القريش سيكون خيارًا مثاليًا. هذه الوجبة تمنحكِ إحساسًا بالانتعاش وترطيب الجسم، كما أنها غنية بالمغذيات الأساسية.

5. الحمص المشوي أو المهروس

يُعد الحمص مصدرًا رائعًا للبروتين النباتي والألياف، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية. يمكنكِ تناوله مشويًا مع القليل من البهارات، أو تحضيره على شكل "حمص مهروس" بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون وتناوله مع شرائح الخيار والجزر.

6. البيض المسلوق مع الخضراوات

يُعتبر البيض من أغنى المصادر بالبروتين، وهو يمنحكِ شعورًا بالشبع لفترة طويلة. يمكن تناول بيضة مسلوقة مع شرائح الخيار أو الجزر، مما يضيف عنصر الألياف ويجعله وجبة متكاملة وخفيفة.

7. سموثي البروتين بالفواكه

إذا كنتِ تبحثين عن مشروب صحي ومنعش، فإن السموثي المصنوع من الفواكه الطبيعية مع اللبن أو حليب اللوز والقليل من بذور الشيا أو بذور الكتان يمكن أن يكون خيارًا ممتازًا. يساعد هذا المشروب في تزويدكِ بالطاقة والمغذيات دون الإحساس بالثقل.

8. مكعبات الجبن القريش مع الطماطم والزيتون

الجبن القريش منخفض الدهون وعالي البروتين، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة. يمكن تقديمه مع شرائح الطماطم والزيتون وزيت الزيتون، مما يضيف إليه نكهة مميزة وفوائد صحية متعددة.

9. الفشار المحضّر بالهواء (Air-Popped Popcorn)

يُعتبر الفشار خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة، بشرط تحضيره بطريقة صحية دون إضافة زبدة أو زيوت مهدرجة. الفشار غني بالألياف ويمنحكِ إحساسًا بالشبع دون زيادة الوزن.

10. الخيار مع الحمص أو اللبنة

يُعدّ الخيار من الخضروات منخفضة السعرات وغنية بالماء، مما يساعد على الترطيب والشعور بالشبع. عند تناوله مع الحمص أو اللبنة، تحصلين على وجبة متكاملة تحتوي على البروتين والدهون الصحية.

أطعمة تجدد الطاقة

نصائح هامة للحفاظ على الوزن خلال رمضان



تناولي الطعام ببطء لتجنب الإفراط في الأكل، حيث يستغرق الدماغ 20 دقيقة ليشعر بالشبع.

ابتعدي عن الأطعمة المقلية والحلويات الغنية بالسكر والدهون، واستبدليها بالخيارات الصحية.

اشربي الكثير من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب وتقليل الشعور بالجوع الكاذب.

احرصي على تناول الألياف والبروتين لأنهما يساعدان على الشعور بالشبع لفترة أطول.

مارسي بعض النشاط البدني الخفيف مثل المشي بعد الإفطار لتحسين عملية الهضم وحرق السعرات الحرارية.

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