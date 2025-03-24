الإثنين 24 مارس 2025
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ثقافة وفنون

استديوهات مارفل تبحث عن ممثلين لـ فيلم Spider-Man 4

SpiderMan4، فيتو
SpiderMan4، فيتو

أفلام مارفل، ذكرت تقارير صحفية، أن استديوهات مارفل تقوم في الوقت الحالي، بالبحث عن ممثلين لدورين جديدين في فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت التقارير، أن أحد الدورين، لشاب في أوائل العشرينيات، يوصف بأنه "شخص مبتكر وذكي"، أما الدور الثاني، لرجل في الثلاثينيات إلى الخمسينيات من العمر، من أي عرق، ويوصف بأنه "شخصية صارمة لا تقبل الجدال، يرى العالم بالأبيض والأسود، مخلص، وحازم، ومستعد لتجاوز الحدود للحفاظ على النظام. 

سيدي سينك تنضم لطاقم عمل فيلم “Spider-Man 4”

وكشف تقرير لموقع Deadline، إن سيدي سينك، نجمة مسلسل Stranger Things، انضمت بشكل رسمي إلى طاقم عمل الجزء الرابع، من سلسلة أفلام “Spider-Man ”.

وذكر التقرير، أن هناك احتمالين حول الدور الذي ستجسده سيدي سينك، في فيلم “Spider-Man 4”، الأول هو أنها ستؤدي دور ماري جين ـ Mary Jane، صديقة سبايدرمان، أو جين جراي ـ Jean Grey من فريق X-Men. 

علاقة حب جديدة لبيتر باركر في Spider-Man 4

وكشفت ستديوهات مارفل، أن فيلم Spider-Man 4، سيشهد علاقة حب جديدة، لشخصية بيتر باركر.

فيما ذكرت مصادر من داخل ستديوهات مارفل، أن سيناريو فيلم Spider-Man 4، سيتم إعادة كتابته بالكامل.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع أن يتم تأجيل، موعد بداية مرحلة الإنتاج الفعلي لفيلم Spider-Man 4، لحين الانتهاء من إعادة كتابته.

مارفل تخطط لضم توبي مجواير وأندرو جارفيلد لـ SpiderMan4

كشفت تقارير صحفية، أن شركة سوني واستديوهات مارڤل، تخططان لضم كل من الممثل "توبي مجواير"، و"أندرو جارفيلد" لفيلم ⁦.SpiderMan4‬‏

وذكرت التقارير، أن  دور الممثلين الشهيرين في فيلم SpiderMan4، سيكون كبيرا، وأضخم من دورهما في فيلم SpiderManNoWayHome.

أحداث فيلم Spider-Man 4

أعلنت ستديوهات مارفل، تفاصيل جديدة لأحداث فيلم Spider-Man 4.

وأوضحت مارفل أن أحداث فيلم Spider-Man 4، ستدور بعد وقوع أحداث فيلم Avengers: Doomsday، وأن الفيلمين يرتبطان ببعضهما البعض.

كما ذكرت مارفل، أن مشروع فيلم Spider-Man 4، يحمل الاسم الرمزي Blue Oasis أو الواحة الزرقاء، ضمن جدول تصوير أفلام مارفل.

وأعلنت ستديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب "توم هولاند".

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تصوير فيلم Spider Man 4 ٢٠٢٥

وكشفت ستديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت ستديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم Spider Man 4،ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم Avengers Secret Wars.

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