دقيقة حداد على عبلة حسن رئيسة لجنة المسابقات السابقة بالكاف

حرص لاعبو النادي الأهلي وصن داونز، على الوقوف دقيقة حداد على عبلة حسن رئيسة لجنة المسابقات السابقة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، قبل انطلاق المباراة المقامة الآن على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا.

خط الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا.

خط الهجوم: ماتيوس- ثابيلو مورينا.

مباراة الأهلي وصن داونز

ويدخل النادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة طامحا في تحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لإسعاد جماهير وأملا في تحقيق اللقب الثالث علي التوالي والثالث عشر في تاريخ المارد الأحمر.

على الجانب الآخر، يدخل فريق صن داونز اللقاء سعيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي للعبور إلى الدور النهائي، متسلحا بقاعدة تسجيل الأهداف خارج الأرض.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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