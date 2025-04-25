أول قرار من بيسيرو بعد فوز الزمالك على بهتيم 12-1

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا السبت، عقب مواجهة بهتيم الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أهداف الزمالك وبهتيم

سجل أهداف الزمالك كل من، سيف الدين الجزيري "ثلاثة أهداف"، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وسيف فاروق جعفر بواقع هدفين لكل منهما، ونبيل عماد دونجا، ومحمد حمدي، وناصر منسي، ومحمد عاطف، وأحمد فتوح، بواقع هدف لكل منهم، بينما سجل أحمد عمارة هدف بهتيم الوحيد.

وأقيمت المباراة على أربعة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة بناء على الاتفاق بين الفريقين من أجل مشاركة جميع اللاعبين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي ومحمد حمدي وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد محمود ونبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر ماهر ومصطفى شلبي وناصر منسي.

وسجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 19من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يمين حارس مرمى بهتيم، وأضاف نبيل عماد دونجا الهدف الثاني في الدقيقة 29 من عرضية استقبلها اللاعب وسددها لتسكن شباك حارس بهتيم.

وفي الشوط الثاني شارك محمود جهاد ومحمود الشناوي بدلًا من محمد صبحي وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وتمكن بهتيم من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق أحمد عمارة، قبل أن يضيف محمد حمدي الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 15 من الشوط الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعزز ناصر منسي النتيجة للأبيض ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 24 بعدما تلقى تمريرة من عبد الله السعيد لينفرد بالمرمى ويسجل.

وفي الشوط الثالث بدأ الزمالك بتشكيل مكون من، محمد عواد، ومصطفى الزناري، وأحمد حسام، وصلاح الدين مصدق، وأحمد فتوح، وعمر جابر، ومحمد شحاتة، وسيف فاروق جعفر، ومحمد عاطف، وأحمد عبد الرحيم "إيشو"، وسيف الدين الجزيري.

وتمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثانية من الشوط الثالث بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف داخل منطقة الجزاء ليسدد في شباك حارس بهتيم.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف السادس في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى عرضية من محمد عاطف استقبلها المهاجم التونسي وسدد في المرمى، ونجح محمد عاطف في تسجيل الهدف السابع في الدقيقة الثانية عشرة بعدما تلقى تمريرة من سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء ليستقبلها عاطف ويراوغ لاعب بهتيم ويسكن الكرة في المرمى، وأضاف أحمد عبد الرحيم "إيشو"، الهدف الثامن في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف وسدد كرة قوية سكنت مرمى حارس بهتيم، ونجح سيف فاروق جعفر في تسجيل الهدف التاسع في الدقيقة 22 من تسديدة داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى تمريرة من محمد عاطف.

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف العاشر للزمالك في الدقيقة 27 بعدما تلقى عرضية من عمر جابر داخل منطقة الجزاء ليستقبلها المهاجم ويسددها في حارس مرمى بهتيم.

وشهد الشوط الرابع مشاركة كل من؛ حسام أشرف وحازم أسامة وعمر ياسر بدلًا من عمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيف الجزيري.

وتمكن أحمد فتوح من تسجيل الهدف الحادي عشر للزمالك في الدقيقة 20 من الشوط الرابع بعدما راوغ الحارس وسدد في المرمى، قبل أن يختتم سيف فاروق جعفر التسجيل للزمالك بإحراز الهدف الثاني عشر في الدقيقة 22 من مجهود فردي بعدما راوع دفاع بهتيم وسدد الكرة في المرمى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 12 -1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس القادم الموافق الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

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