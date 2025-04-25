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رياضة

توافد جماهير الأهلي على استاد القاهرة لمؤازرة الفريق أمام صن داونز (صور)

مشجع أهلاوي
مشجع أهلاوي

أبرزت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توافد جماهير الفريق إلى استاد القاهرة، لدعم ومؤازرة الفريق خلال مباراة صن داونز المرتقبة في السابعة مساء اليوم فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا

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الأهلي صن داونز دوري أبطال أفريقيا

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