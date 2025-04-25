بشعار"أعظم نادي في الكون"،أبناء السنبلاوين يتوجهون للقاهرة لمؤازة الأهلي (صور)

حرص عدد من أبناء مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية على التوجه لاستاد القاهرة لمشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا .

وتجمع أبناء السنبلاوين أمام تمثال أم كلثوم مدخل المدينة حاملين الأعلام ومرتدين الفانلة الحمراء ورافعين أعلام الأهلي وبانرات مدون عليه الأهلي أعظم نادي في الكون.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر نظيره صن داونز اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في مواجهة نارية مقرر أن تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إرشادات دخول الجماهير ستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي وصن داونز

وحددت شركة تذكرتي عدة إرشادات للجماهير قبل مباراة الأهلي وصن داونز، جاءت كالتالي:

لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي Fan ID الخاصة بك.

لن يسمح بدخول حاملي الدعوات دون بطاقة تذكرتي Fan ID لموسم 2024-2025.

عدم التواجد في محيط الاستاد دون التذكرة وتذكرتي Fan ID الخاصة بك.

ارتداء بطاقة تذكرتي Fan ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.



التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.

على الجماهير حاملي تذاكر المقصورة الالتزام برقم المقاعد المدونة على التذاكر المخصصة لهم.

وتقرر فتح بوابات ستاد القاهرة أمام جماهير الأهلي لحضور مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي إفريقيا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويستمر دخول الجماهير حتى اكتمال السعة المحددة بـ 52 ألف مشجع.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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