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رياضة

حكم الكلاسيكو ينهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي لهذا السبب (فيديو)

حكم الكلاسيكو، فيتو
حكم الكلاسيكو، فيتو

دخل حكم الكلاسيكو دي بورجوس في نوبة بكاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة غدا السبت.

و لم يتمالك الحكم دموعه عندما سُئل عن هجوم ريال مدريد على الحكام وعائلاتهم: ‏"عندما يذهب ابنك إلى المدرسة ويقال له إن والده لص، فذلك شيء مؤلم جدًا".

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة برشلونة المرتقبة غدًا السبت، في المباراة التي ستقام في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل فريق برشلونة تلك المباراة من أجل تحقيق لقبه الثاني هذا الموسم، وذلك بعد الفوز على حساب فريق ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: دافيد ألابا، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدوارادو كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إندريك، إبراهيم دياز، كيليان مبابي.

 

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إيناكي بينيا – تشيزني.

خط الدفاع: كوبارسي – أراوخو – إينيجو مارتينيز – كريستينسين – كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

خط الوسط: جافي – بيدري – بابلو توريه – فيرمين لوبيز – داني أولمو – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس – أنسو فاتي – رافينيا – لامين يامال – باو فيكتور.

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 ويتواجد فريق برشلونة بقيادة هانز فليك في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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