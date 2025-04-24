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رياضة

بعد 13 عاما بقميص الثعالب، جيمي فاردي يرحل عن ليستر سيتي

فاردي
فاردي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي رحيل قائده ومهاجم الفريق جيمي فاردي عن النادي في نهاية الموسم الحالي بعد 13 سنة قضاها داخل صفوف الثعالب.

رحيل جيمي فادري 

جيمي فاردي، أسطورة نادي ليستر سيتي منذ انضمامه في عام 2012 مقابل مليون جنيه إسترليني من نادي فليتوود تاون، سيغادر النادي بنهاية موسم 2024-2025، منهيًا مسيرة استمرت 13 عامًا سجل خلالها 198 هدفًا في 496 مباراة، ليصبح ثالث أعلى هداف في تاريخ النادي.

يأتي رحيل فاردي بعد هبوط ليستر سيتي من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي تأكد بعد الخسارة 1-0 أمام ليفربول في حيث سجل الفريق رقمًا قياسيًا إنجليزيًا بخسارته تسع مباريات متتالية على أرضه في الدوري دون تسجيل أي هدف، مما يعكس موسمًا كارثيًا.

فاردي، المعروف بدوره في فوز ليستر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2021، والذي يبلغ من العمر الآن 38 عامًا، جذب اهتمام أندية من الدوري الأمريكي (MLS) ونادي ريكسهام، على الرغم من أن تقارير تشير إلى أنه قد يفضل الانتقال للخارج بدلًا من الانضمام إلى فريق إنجليزي آخر.

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