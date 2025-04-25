الجمعة 25 أبريل 2025
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رياضة

نهائي كأس ملك إسبانيا، برشلونة يصل إشبيلية قبل مواجهة ريال مدريد

برشلونة
برشلونة

وصل فريق برشلونة إلى مدينة إشبيلية اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، غدا السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا.

 

برشلونة وريال مدريد 

ويحتضن ملعب لا كارتوخا في إشبيلية، نهائي كأس ملك إسبانيا، بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

ومن المقرر أن يتدرب الفريق الكتالوني، مساء اليوم الجمعة، في "لا كارتوخا"، حيث سيعقد مدرب البارسا، الألماني هانز فليك، مؤتمرا صحفيا، وبرفقته المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.


ويعتبر نادي برشلونة، الأكثر حصدا لبطولة كأس ملك إسبانيا، بواقع 31 مرة، ويبتعد بفارق 7 ألقاب عن أقرب ملاحقيه، أتلتيك بيلباو.

أما ريال مدريد فقد نجح في حصد لقب كأس ملك إسبانيا 20 مرة، ويأتي خلفه جاره اللدود أتلتيكو مدريد بواقع 10 ألقاب.

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