اجتماع تنسيقي لـ كاف مع منتخب الشباب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

منتخب الشباب، عقد وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة الجزائري بلال جديوره المشرف على المجموعة الأولى اجتماعا تنسيقيا مع لاعبي منتخب مصر للشباب بحضور الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، اليوم للترتيب للقاء الافتتاح المقرر له بعد غد الأحد بين مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر من ٢٧ أبريل إلى ١٨ مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

فقرة تحكيمية للاعبي منتخب الشباب

وتحدث وفد كاف عن التفاصيل الخاصة بالحفاظ على حقوق كاف التجارية وحقوق الرعاية حتى يلتزم بها الجميع، وتخلل الاجتماع أيضا فقرة تحكيمية لتعريف اللاعبين واجباتهم تجاه حكم المباراة وتحذيرهم من الوقوع فى المحظور وضرورة التزامهم باللعب النظيف طبقا لقواعد اللعبة.

منتخب مصر يواجه جنوب إفريقيا

عقد الاجتماع فى مقر معسكر المنتخب بالمدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. ويلعب المنتخب أولى مبارياته باستاد القاهرة مع جنوب إفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم معهما: سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث.. ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

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