الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اجتماع تنسيقي لـ كاف مع منتخب الشباب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

الإجتماع التنسيقي
الإجتماع التنسيقي لمباراة مصر وجنوب افريقيا، فيتو

منتخب الشباب، عقد وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة الجزائري بلال جديوره المشرف على المجموعة الأولى اجتماعا تنسيقيا مع لاعبي منتخب مصر للشباب بحضور الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني، اليوم للترتيب للقاء الافتتاح المقرر له بعد غد الأحد بين مصر وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر من ٢٧ أبريل إلى ١٨ مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

فقرة تحكيمية للاعبي منتخب الشباب

 وتحدث وفد كاف عن التفاصيل الخاصة بالحفاظ على حقوق كاف التجارية وحقوق الرعاية حتى يلتزم بها الجميع، وتخلل الاجتماع أيضا فقرة تحكيمية لتعريف اللاعبين واجباتهم تجاه حكم المباراة وتحذيرهم من الوقوع فى المحظور وضرورة التزامهم باللعب النظيف طبقا لقواعد اللعبة.

منتخب مصر يواجه جنوب إفريقيا

 عقد  الاجتماع فى مقر معسكر المنتخب بالمدينة الرياضية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. ويلعب المنتخب أولى مبارياته باستاد القاهرة مع جنوب إفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم معهما: سيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويصعد إلى دور الثمانية بالبطولة أصحاب المراكز الأولى والثانية من المجموعات الثلاثة ويضاف إليهم أفضل منتخبين فى المركز الثالث.. ويتأهل إلى كأس العالم أصحاب المراكز من الأول إلى الرابع طبقا لنظام البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب الاتحاد الافريقي لكرة القدم منتخب مصر للشباب أسامة نبيه مصر وجنوب أفريقيا كاس الأمم الإفريقية

مواد متعلقة

26 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لخوض أمم أفريقيا تحت 20 عاما

أسامة نبيه يشيد بتجربة نيجيريا الودية رغم خسارة منتخب الشباب 2-1

قبل كأس الأمم الأفريقية، منتخب الشباب يخسر أمام نيجيريا 2-1 وديا

شاهد استعداد منتخب الشباب قبل مواجهة نيجيريا
ads

الأكثر قراءة

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

الزمالك يتحرك قانونيًا ضد مرتضى منصور

التالتة شمال تقترب من الامتلاء قبل ساعات من مباراة الأهلي وصن داونز (صور)

ترامب: لن أنجر إلى حرب مع إيران بسبب نتنياهو

جماهير الأهلي تتوافد علي ستاد القاهرة قبل مواجهة صن داونز (صور)

رفعت فياض يكتب: الإضرار بالمعاهد الخاصة.. رسالة من عميد سابق تكشف المستور

بعد إقالتها بسبب دعم فلسطين، نادي داجنهام الإنجليزي يعتذر رسميًا لـ سلمى مشهور

حكم الكلاسيكو ينهار بالبكاء في المؤتمر الصحفي لهذا السبب (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

سعر طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17700 جنيه اليوم الجمعة

سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 نجوم عالميين على رادار الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي القادم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم بالأوقاف يعلق على قتل شاب لقطة: قد لا يدخل الجنة ولو كان صواما قواما

والدا النبي في الجنة أم في النار؟.. يسري جبر يجيب

دعاء يوم الجمعة للغاليين.. لا تتردد في قوله

المزيد
الجريدة الرسمية