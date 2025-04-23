الأربعاء 23 أبريل 2025
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رياضة

قبل مواجهة بيراميدز، رئيس الكاف: والدي كان مشجعًا لأورلاندو

رئيس الاتحاد الأفريقي
رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي خلال المؤتمر

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أن والده كان مشجعا لفريق أورلاندو بايرتس قبل وفاته.

وقال موتسيبي في تصريحات بمؤتمر صحفي اليوم: "نادي أورلاندو بايرتس كان فريق والدي".

وأضاف: أنا سعيد بوصول الفرق الجنوب أفريقية إلى أدوار نهائية في المسابقات القارية سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره أورلاندو بعد غدا الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري بستاد الدفاع الجوي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ فريق أورلاندو تدريباته اليوم بالقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد غد الجمعة.

ويخوض فريق أورلاندو بايرتس تدريبه في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي رقم ٣ بستاد الدفاع الجوي. 

ووصلت بعثة فريق أورلاندو إلى القاهرة أمس الثلاثاء قادمة من جنوب أفريقيا للدخول في معسكر مغلق بالقاهرة حتى موعد المباراة. 

 

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا


 

وتنطلق مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الساعة التاسعة مساءا.

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت الناقل الحصري للبطولة.

نتيجة مباراة الذهاب بين أورلاندو وبيراميدز 


وتعادل فريق بيراميدز خارج أرضه بدون أهداف مع أورلاندو بايرتس في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

 


حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو بالقاهرة


ويدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبد المالك أبو بكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا، وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.

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