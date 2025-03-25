الثلاثاء 25 مارس 2025
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اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة: قطاع الحديد والصلب يساهم بنسبة كبيرة في الصادرات المصرية

رئيس غرفة القاهرة
رئيس غرفة القاهرة خلال اللقاء

 أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أهمية لقائه  مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة سبل وآليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.

العشري: لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية دفعة قوية لدعم القطاع الخاص

 وقال "العشري" إن هذا اللقاء يعتبر دفعة قوية نحو دعم صناعة الحديد والصلب الاستراتيجية وتطويرها ورفع معدلات الانتاج لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع  لكثير من الدول بعد تحقيق فائض من الانتاج المحلي لافتا إلى أن مصر  أكبر دولة إنتاجا للصلب علي الصعيد العربي.

وتابع " العشري": سنسعي في الفترة القادمة للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية طبقا لتوجهات الدولة والتي تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات إلى 145 مليار دولار سنويا وقطاع الحديد والصلب سيساهم كثيرا علي اعتبار انه قطاع استراتيجي.

ونوه "العشري" إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة للاستثمار في الصناعات المختلفة في السوق المصري منها الاستثمار في صناعة الحديد والصلب التي تمثل أهمية كبيرة لكافة القطاعات الأخرى  خاصة في البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية.

 وتابع: هناك جهود كبيرة من الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة  في مختلف الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي وهو ما أكد علية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء.

وأشاد العشري  بالجهود التي تقوم بها الحكومة لمساندة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية في مختلف القطاعات وهو ما يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

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