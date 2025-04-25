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الذهب الأصفر في الصوامع.. إجمالي كميات القمح الموردة بـ 10 محافظات 116.3 ألف طن.. الوادي الجديد والدقهلية والمنيا في المقدمة.. والفيوم تتذيل القائمة

توريد القمح في محافظات
توريد القمح في محافظات مصر

 مع بدء موسم حصاد القمح لعام 2025، تواصل محافظات مصر جهودها في استلام وتوريد المحصول الاستراتيجي الذي يعد ركيزة أساسية في الأمن الغذائي للبلاد.

فيتو تسلط الضوء من خلال هذا التقرير على الكميات الموردة حتى الآن من القمح في مختلف المحافظات، مع التأكيد على التزام الجهات المعنية بتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان نجاح الموسم، وبلغ إجمالي كميات القمح الموردة بـ 10 محافظات 116,360 طن.

المنيا _ شون وصوامع المنيا تستقبل 25,845 طن من القمح

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 25,845 طن و207 كيلوجرامات من محصول القمح، من خلال 42 موقعًا لاستلام المحصول موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة، وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي.

الشرقية - توريد 20,000 طن قمح لشون وصوامع الشرقية

 وفي السياق نفسه، أكد المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 34,726 فدان، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام 37,0183 فدان.

 وشدد على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة لتفادي الفاقد، مما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات السوق.

بورسعيد - موسم حصاد القمح يزين حقول بورسعيد 

كما احتفل مزارعون بقرى جنوب بورسعيد ببدء حصاد محصول القمح، حيث بلغت المساحة المنزرعة 9,535 فدان. 

وأوضح المهندس كامل تويج، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، أن الإنتاجية ارتفعت بفضل استخدام أصناف عالية الجودة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية. 

ومن المتوقع أن يتم توريد حوالي 15 ألف طن لتلبية احتياجات المحافظة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا القطاع.

الوادي الجديد _ تسليم 54,526 طن قمح إلى صوامع وشون الوادي الجديد

 وفي الوادي الجديد، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، انتظام عمليات توريد محصول القمح، حيث بلغ إجمالي الكميات المستلمة 54,526 طن حتى الآن، موزعة بواقع 12,172 طن داخل المحافظة و42,354 طن خارجها. 

المنوفية - توريد 1,218 طن من محصول القمح بالمنوفية

 وفي المنوفية، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، سير العمل في منظومة توريد محصول القمح، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده 1,218 طن، وأكد على تجهيز 13 موقعًا ما بين صوامع وشون بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن، مما يسهم في تحسين كفاءة التوريد.

 

الدقهلية - ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 3,355.3 طن


ختامًا، أعلن المحاسب علي حسن، وكيل تموين الدقهلية، عن زيادة حصيلة توريد القمح المحلي إلى 3,355.266 طن، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال محصول القمح موسم 2025. 

الفيوم _ استلام 360 طن قمح بالفيوم حتى الآن

 أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الكمية التي تم استلامها من القمح المحلي لموسم 2025 في محافظة الفيوم بلغت حتى الآن نحو 360 طنًا، وذلك بعد 6 أيام من افتتاحه في المحافظة. 

وأوضح أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، مع تحديد سعر توريد الأردب من القمح المحلي بقيمة 2200 جنيه.

الإسكندرية - تموين الإسكندرية يستعد لحصاد 25,000 فدان قمح

 قال المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية استعدت لموسم حصاد القمح، حيث بلغت المساحة المنزرعة هذا العام حوالي 25,000 فدان، وأكد على جاهزية فرق العمل لتدشين موسم توريد الأقماح المحلية.

أسيوط - توريد 7,924 طن قمح بشون وصوامع أسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال حصاد القمح بكافة قرى ومراكز المحافظة، حيث بلغت كميات القمح الموردة 7,924 طن منذ بدء الموسم، موزعة على 28 مركز تجميع وشونة، وأكد على التزام الدولة بتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

بني سويف - محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد القمح ويوجه بتيسير إجراءات التوريد

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، موسم حصاد القمح من داخل أحد الحقول الإرشادية بمركز إهناسيا، حيث أكد خلال جولته على أهمية تيسير جميع الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون والصوامع، تنفيذًا لخطة المحافظة.

تمثل هذه الأرقام والجهود المبذولة في مختلف المحافظات مؤشرًا إيجابيًا على نجاح موسم حصاد القمح.

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