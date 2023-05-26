السبت 27 مايو 2023
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حوادث

السيطرة على حريق مصنع غزل ونسيج بالشرقية (صور)

إخماد حريق نشب في
إخماد حريق نشب في مصنع بالشرقية،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة  الشرقية من السيطرة على حريق نشب في مصنع غزل ونسيج في المنطقة الصناعية C1 بالعاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل مأساة حريق الشرقية، اختناق 3 أطفال أشقاء، وإصابة الرابع والنيابة تنتدب المعمل الجنائي، وتصرح بدفن الضحايا

حريق العاشر من رمضان

 

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع غزل ونسيج في المنطقة الصناعية C1 بمدينة العاشر من رمضان.

إخماد حريق نشب في مصنع بالشرقية،فيتو

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان بسيارات إطفاء إلى موقع الحريق تمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تم الانتهاء من أعمال التبريد اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

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الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

 

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

إخماد حريق نشب في مصنع بالشرقية،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن  هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

 

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق، ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

إخماد حريق نشب في مصنع بالشرقية،فيتو

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

 

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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