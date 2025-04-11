الجمعة 11 أبريل 2025
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محافظات

عقب اعتماد التعريفة الجديدة، محافظ أسوان يتابع انتظام العمل بالمواقف (صور)

مركز سيطرة الشبكة
مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن سير انتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بالمحافظة وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للاطمئنان على التزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، وذلك عقب اعتماد التعريفة الجديدة لسيارات السيرفيس والتاكسى والتوك توك.

تفاعل لحظى مع الشكاوى الواردة من المواطنين 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن هناك تفاعلا لحظيا مع الشكاوى الواردة من المواطنين فى حالة عدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، والتي تم اعتمادها بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الاجتماعى للركاب والسائقين فى وقت واحد.

 

 وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، موجها رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مديرى التموين والمرور والمواقف ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية وأسطوانات الغاز والإلتزام بالسعر الرسمى الذى تم إقراره، مع التأكد من تركيب لوحات إرشادية كبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب لمنع استغلال المواطنين.

 

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أسوان الوقود التزام السائقين أسعار التعريفة الجديدة البترول

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