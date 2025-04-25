بطريرك الكاثوليك يلقي نظرة الوداع على البابا فرنسيس

ألقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، نظرة الوداع، على جثمان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك ببازيليك القديس بطرس، بالفاتيكان.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك.

وسيشارك صباح الغد، وفد الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، في جنازة الأب الأقدس.

الفاتيكان: 50 رئيس دولة و10 ملوك يحضرون جنازة البابا فرانسيس

وأعلن الفاتيكان، أن 50 رئيس دولة و10 ملوك سيحضرون جنازة البابا فرنسيس.

مراسم جنازة البابا فرانسيس

وأعادت كنيسة القديس بطرس فتح أبوابها، للترحيب بآلاف المصلين من جميع أنحاء العالم الذين يريدون تقديم نظرة أخيرة للبابا فرنسيس.

أعداد المشاركين في العزاء

ووفقا لآخر إحصائية، فقد زار نحو 50 ألف شخص في اليوم الأول من جنازة البابا فرنسيس كاتدرائية القديس بطرس، لتوديع بابا الفاتيكان؛ إذ أعلن الفاتيكان أنه في اليوم الأول، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين ودعوا البابا فرنسيس، نحو 48 ألفا و600 شخص، بعد انتظار دام أكثر من 4 ساعات.

وأشار التقرير الرسمي الصادر عن الكرسي الرسولي إلى وجود 13 ألف شخص بين منتصف الليل ووقت الإغلاق فقط.

وفي هذه الأثناء، خرقت سيدة بروتوكول الفاتيكان وسط حيرة المتواجدين والكاميرات؛ إذ شقت طريقها وسط كرادلة وأساقفة ورجال دين محليين وأجانب داخل صحن كنيسة القديس بطرس، وبعدها وقفت وألقت نظرة طويلة على النعش المسجى فيه جثمان البابا.

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