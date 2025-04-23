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خارج الحدود

ترامب: كنا نخسر 5 مليار دولار يوميا وأنباء عن خفض الرسوم الجمركية علي الصين

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء ، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخسر ما يصل إلى 5 مليارات دولار يوميا وكانت الدول تنهبنا.

 وفي سياق آخر تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض رسومها الجمركية الباهظة على الواردات من الصين  في بعض الحالات بأكثر من النصف.

 

وتأتي تلك الخطوة في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين التي أضرت بالتجارة والاستثمار العالميين، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وحتي الان ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وأن المناقشات لا تزال غير محسومة، وأن هناك عدة خيارات مطروحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، للصحيفة، إنه من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبًا..

 

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