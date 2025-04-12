باحث بالشأن الإيراني يكشف تفاصيل جلسة المفاوضات الأولي بين طهران وواشنطن في عمان

كشف فراس الباس، الخبير العراقي في الشأن الإيراني، مجريات ما حدث في سلطنة عُمان في جلسة المفاوضات الأولى بين الوفدين الأمريكي والإيراني على النحو التالي.

انتهت الجولة الأولى من المفاوضات والتي تمت بشكل غير مباشر وبغرفتين منفصلتين، قام الوسيط العُماني بنقل النصوص المكتوبة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي على نص واحد، ومن ثم يتم التحول للمفاوضات المباشرة في الأيام المقبلة إذا ما قرر الطرفين ذلك.

وأوضح أن التكتيك الإيراني حتى الآن في عُمان يشير إلى أنه يحاول إنتاج إطار عام للتفاوض قبل الدخول في أجواء المفاوضات، في حين يشير التكتيك الأمريكي إلى فرض اتفاق سريع وشامل مع إيران.

وأضاف أنه حتى الآن يبدو أن الطرفين يركزان بشكل أساسي على الإتفاق النووي، وتحديدًا مستويات التخصيب والمفاعلات النووية وأجهزة الطرد المركزي، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مستويات تناور بها إيران، فيما يطالب الوفد الأمريكي بحل شامل للبرنامج النووي، يشمل تفكيكه أو إنهائه دون المرور بهذه الإجراءات الطويلة.

وأوضح أن إصرار إيران على هذه الإجراءات يعكس نجاح إيراني بقراءة عقلية ترامب، الذي يبحث عن صفقة سريعة وشاملة مع إيران، وبالتالي فإنه عبر الإجراءات الطويلة تسعى إيران لإرهاق المفاوض الأمريكي، وتقليل نسبة التنازلات، وإحراج الولايات المتحدة بالتمسك بالخيار الدبلوماسي، وعدم اللجوء للخيار العسكري.

واختتم حديثه قائلا: الآن يبدو أن مسار التفاوض صعب، لكن فرصة الوصول لاتفاق ليست مستحيلة، خصوصًا في ظل رفض إيران إدماج القوة الصاروخية والطائرات المسيرة والدور الإقليمي بهذا الاتفاق، بل وجعله خارج المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة.

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