السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

باحث بالشأن الإيراني يكشف تفاصيل جلسة المفاوضات الأولي بين طهران وواشنطن في عمان

علم ايران وامريكا،فيتو
علم ايران وامريكا،فيتو

كشف فراس الباس، الخبير العراقي في الشأن الإيراني، مجريات ما حدث في سلطنة عُمان في جلسة المفاوضات الأولى  بين الوفدين الأمريكي والإيراني على النحو التالي.

انتهت الجولة الأولى من المفاوضات والتي تمت بشكل غير مباشر وبغرفتين منفصلتين، قام الوسيط العُماني بنقل النصوص المكتوبة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، حتى يتم الاتفاق بشكل نهائي على نص واحد، ومن ثم يتم التحول للمفاوضات المباشرة في الأيام المقبلة إذا ما قرر الطرفين ذلك.

وأوضح أن التكتيك الإيراني حتى الآن في عُمان يشير إلى  أنه يحاول إنتاج إطار عام للتفاوض قبل الدخول في أجواء المفاوضات، في حين يشير التكتيك الأمريكي إلى فرض اتفاق سريع وشامل مع إيران.

وأضاف أنه حتى الآن يبدو أن الطرفين يركزان بشكل أساسي على الإتفاق النووي، وتحديدًا مستويات التخصيب والمفاعلات النووية وأجهزة الطرد المركزي، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مستويات تناور بها إيران، فيما يطالب الوفد الأمريكي بحل شامل للبرنامج النووي، يشمل تفكيكه أو إنهائه دون المرور بهذه الإجراءات الطويلة.

 وأوضح أن إصرار إيران على هذه الإجراءات يعكس نجاح إيراني بقراءة عقلية ترامب، الذي يبحث عن صفقة سريعة وشاملة مع إيران، وبالتالي فإنه عبر الإجراءات الطويلة تسعى إيران لإرهاق المفاوض الأمريكي، وتقليل نسبة التنازلات، وإحراج الولايات المتحدة بالتمسك بالخيار الدبلوماسي، وعدم اللجوء للخيار العسكري.

 واختتم حديثه قائلا: الآن يبدو أن مسار التفاوض صعب، لكن فرصة الوصول لاتفاق ليست مستحيلة، خصوصًا في ظل رفض إيران إدماج القوة الصاروخية والطائرات المسيرة والدور الإقليمي بهذا الاتفاق، بل وجعله خارج المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمريكا إيران ترامب ايران وامريكا

مواد متعلقة

وزير خارجية إيران: نسعى لاتفاق عادل مع الولايات المتحدة

قبل ساعات من التفاوض، ترامب: أريد أن تكون إيران "سعيدة وعظيمة" لكن بدون أسلحة نووية

ترامب يهدد إيران ويضعها أمام خيارات قاسية حال التمسك ببرنامجها النووي

الأكثر قراءة

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

هل يتم رفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟ التموين توضح

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

شاهد لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد مشاجرته مع السكرتير العام (صور)

كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

منوعات

المزيد

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية