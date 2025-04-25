انتشال جثة شاب غرق في بحر أبو السعود بالفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم، من انتشال جثة شاب غرق في مياه بحر أبو السعود، بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيقات.

انتشال جثة شاب غريق

كان قد تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بغرق شاب في مياه بحر أبو السعود، بدائرة المركز، وانتقلت قوة من مركز شركة طامية، وقوة من الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين انه "كريم. ر.م " 18 عامًا، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها

وقال والد الغريق: “إنه أثناء سير نجله المذكور على حافة البحر المشار إليها اختل توازنه وسقط به، وهو لا يجيد السباحة، ما تسبب في مصرعه، نافيًا وجود شبهة جنائية في الواقعة وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق”.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

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